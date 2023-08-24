МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Средняя выплата по ОСАГО в июле стала рекордной, достигнув 93 тысяч рублей, и это на 1,7 тысячи рублей выше предыдущего рекорда, который был установлен в июне, говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА) со ссылкой на его главу Евгений Уфимцева. Австрийская страховая компания Uniqa покидает российский рынок

"В июле 2023 года средняя выплата по ОСАГО установила новый рекорд этого года, достигнув 93 тысяч рублей. Это почти на 2 тысячи рублей больше предыдущего рекорда, достигнутого в июне (91,3 тысячи рублей) и на 30% больше, чем средняя выплата по итогам первого полугодия 2022 года (то есть до того, как резкое повышение средней стоимости запчастей в справочниках РСА заметно сказалось на размере средней выплаты по ОСАГО)", — сказал он.

Уфимцев напомнил, что в текущем году рост средней выплаты по ОСАГО фиксируется практически каждый месяц: так, в июне средняя выплата выросла по сравнению с маем (когда она составляла 86,2 тысячи рублей) на 6%. Во втором квартале средняя выплата по ОСАГО составила 87 089 рублей, что на 5% выше, чем за первый квартал этого года (82 795 рублей). А за всё полугодие средняя выплата по ОСАГО составила 84 778 рублей, что на 18% выше размера средней выплаты за первое полугодие 2022 года (71 606 рублей).

Как поясняют в РСА, рост средней выплаты давит на размер средней премии по ОСАГО. При этом возросшая благодаря продолженной в прошлом году реформе тарифообразования конкуренция между страховыми компаниями за безубыточных клиентов существенно ограничивает рост тарифов по обязательной автогражданке и, соответственно, средней премии. Так, в июле средняя премия по ОСАГО составила 7 860 рублей, что всего на 1%, или на 79 рублей, выше июньского показателя (7 781 рубль).

"Несмотря на некоторое наблюдаемое в начале 2023 года начало стабилизации на рынке автозапчастей, мы видим, что средняя выплата по ОСАГО продолжает уверенно расти. Это закономерно оказывает давление на тарифы ОСАГО, которые, однако, демонстрируют весьма сдержанный рост: небольшое увеличение средней премии по сравнению с декабрьским показателем произошло впервые в этом году лишь в июле", — заключил Уфимцев.