МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Американская сеть ресторанов быстрого питания Subway объявила о заключении окончательного договора о продаже своего бизнеса частной инвестиционной компании Roark Capital, следует из пресс-релиза на сайте Subway. Сеть кофеен Costa Coffee в России планирует провести ребрендинг

"Сегодня компания Subway объявила о заключении окончательного соглашения о приобретении ее аффилированными лицами Roark Capital. Это важная веха в многолетнем пути трансформации компании Subway, соединяющая глобальное присутствие и силу бренда Subway с глубоким опытом компании Roark в области моделей ресторанного и франчайзингового бизнеса", — сказано в релизе.

Subway продолжит реализацию своей стратегии, которая ориентирована на рост продаж, расширение меню, общее улучшение условий обслуживания и международную экспансию, также сказано в релизе.

Сумма покупки не уточняется, а сроки её завершения зависят от одобрения регулирующими органами, добавляет компания. Но ранее СМИ сообщали, что Roark Capital может приобрести сеть закусочных за 9,5 миллиардов долларов.

Roark Capital — американская инвестиционная компания, базирующаяся в Атланте, штат Джорджия. Специализируется на инвестициях в компании, предоставляющие потребительские и деловые услуги, в том числе на франчайзинговых предприятиях в секторе ресторанного бизнеса.

Компания Subway была основана Фредериком де Лукой и Питером Баком в 1965 году. Первый ресторан сети был открыт в городе Бриджпорте (штат Коннектикут). Рестораны открываются по системе франчайзинга. На сегодняшний день сеть располагает ресторанами в более чем 100 странах.