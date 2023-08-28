МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Первое собрание кредиторов ООО "Гугл", российского подразделения Google, приняло решение обратиться в арбитражный суд Москвы с ходатайством о признании компании банкротом и об открытии конкурсного производства, следует из опубликованного на Федресурсе протокола собрания. Domino's Pizza инициировал банкротство бизнеса в России

Собрание прошло в заочной форме 22 августа, в нем приняли участие девять кредиторов с требованиями в реестре на сумму около 20,2 миллиарда рублей. Основной кредитор в реестре на данный момент – Федеральная налоговая служба России в лице межрегиональной инспекции по крупнейшим налогоплательщикам №7 с требованиями в размере около 19,6 миллиарда рублей.

Собрание кредиторов также определило саморегулируемую организацию, из числа членов которой должен быть утвержден конкурсный управляющий. Ею стала СРО "Межрегиональный центр экспертов и профессиональных управляющих" (МЦПУ), в которую входит действующий временный управляющий Валерий Таляровский.

В настоящее время в реестр требований кредиторов "Гугла" включены требования нескольких сотен кредиторов, при этом требования ряда крупных кредиторов, например "Царьграда" на сумму около 32,8 миллиарда рублей, как усматривается из материалов суда, пока не проверены. Ранее суд отложил рассмотрение дела о банкротстве на октябрь.

Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в "Гугле" ввел в ноябре Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании. По информации должника в суде, на сентябрь 2022 года общий размер его денежных обязательств перед кредиторами превышал 18,7 миллиарда рублей, задолженность по оплате труда работников превышала 271 миллион, по обязательным платежам была около 86 миллионов рублей. Вместе с тем у "Гугла" была дебиторская задолженность в размере более 27 миллиардов рублей, нематериальные и другие активы на общую сумму более 3,8 миллиарда.

В июле 2022 года представитель "Гугла" на одном из заседаний по делу о банкротстве заявил в арбитражном суде Москвы, что наложенная на компанию судами в спорах с российскими СМИ из-за блокировок их каналов на Youtube блокирующая неустойка к апрелю 2023 года составит 185 триллионов рублей.