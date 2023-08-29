МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск обещал блокировать аккаунты в своей соцсети X (бывшая Twitter) за попытки манипуляции программой монетизации контента. Маск сообщил, что Цукерберг отказался биться с ним в Риме

"Обратите внимание, что любые попытки манипулировать программой вознаграждения авторов на этой платформе приведут к блокировке аккаунта", — отметил он.

В апреле социальная сеть X добавила функцию монетизации, так пользователи через введение платной подписки смогли зарабатывать на контенте на своей ленте. По словам Маска, деньги можно получить за тексты, фото и видео, размещенные на платформе.