2023-08-29T09:50:12+03:00
2023-08-29T09:50:12+03:00
2023-08-29T09:50:12+03:00
2023
https://1prime.ru/business/20230829/841594489.html
Маск объявил о наказании за манипуляцию программой монетизации в X
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Американский бизнесмен Илон Маск обещал блокировать аккаунты в своей соцсети X (бывшая Twitter) за попытки манипуляции программой монетизации контента. "Обратите внимание, что... ПРАЙМ, 29.08.2023
финансы, бизнес, технологии, новости, соцсеть x, илон маск, монетизация
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск обещал блокировать аккаунты в своей соцсети X (бывшая Twitter) за попытки манипуляции программой монетизации контента.
"Обратите внимание, что любые попытки манипулировать программой вознаграждения авторов на этой платформе приведут к блокировке аккаунта", — отметил он.
В апреле социальная сеть X добавила функцию монетизации, так пользователи через введение платной подписки смогли зарабатывать на контенте на своей ленте. По словам Маска, деньги можно получить за тексты, фото и видео, размещенные на платформе.