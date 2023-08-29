НОВОСИБИРСК, 29 авг — ПРАЙМ. Wildberries прорабатывает планы по открытию новых логистических мощностей в России и других странах своего присутствия, планирует объявить о них в ближайшее время, будут "очень интересные цифры", сообщила журналистам во вторник основательница и гендиректор маркетплейса Татьяна Бакальчук. Wildberries начал тестирование нового логотипа

В Новосибирске она объявила о строительстве крупнейшего в Сибири распределительного центра компании.

"По строительству логистических центров я говорить не буду… Но будет очень интересно. Мы только что проводили апдейт, что мы планируем в этом году запустить и сколько строек будет в следующем. Очень интересные цифры получаются", — сказала она.

По словам Бакальчук, подготовить и озвучить эту информацию планируется "в ближайшее время".

"Мы хотим что-то красивое сделать, ролик может быть. Думаю, что в ближайшее время мы подготовим и все расскажем, сколько мы в этом году запустим. Мы сами, честно говоря, в некотором шоке, но надеемся, что все получится", — рассказала бизнесвумен.

Она уточнила, что строительство новых логистических комплексов прорабатывается не только в России, но и в других странах присутствия.

"Стройки в других странах мы тоже прорабатываем. Там немного сложнее с участками, но да, все страны нашего присутствия мы тоже прорабатываем строительство (дополнительных мощностей — ред.)", — сказала она.