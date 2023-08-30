МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) получила 1,062 миллиарда прибыли по итогам первого полугодия 2023 года по МСФО после убытка в 26,352 миллиарда за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании. Чистая прибыль "Газпрома" снизилась в первом полугодии

Активы компании с начала года снизились при этом на 5%, до 920 миллиардов рублей, обязательства – на 7,3%, до 786,2 миллиарда.

Чистый убыток компании за весь прошлый год составил 55,8 миллиарда рублей, а в позапрошлом — была получена прибыль в 987 миллионов.

ГТЛК находится в федеральной собственности РФ под управлением Минтранса и Минфина. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.