МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Рэпер Тимур Юнусов (Тимати) и ресторатор Антон Пинский не покупали бизнес у иностранных владельцев Domino's Pizza в России, часть ресторанов приобрели у их франчайзи, другие владельцы франшизы согласились сотрудничать с новым брендом, заявил журналистам ресторатор Антон Пинский. Всего новый бренд сохранил 120 точек, 68 из которых были выкуплены у франчайзи, уточняется в пресс-релизе Doмиno Pizza. Собственник Uniqlo ответил на вопрос об изменении статуса бренда в России

Тимати и Пинский представили сегодня свою сеть пиццерий которую они будут развивать вместо ушедшей с российского рынка Domino's Pizza, и назвали Doмиno Pizza.

"Мы у Domino's ничего не покупали. Мы выкупили порядка 60 пиццерий у их франчайзи, которые от новости о том, что они собираются покинуть рынок, пребывали в некотором шоке, потому что они от них полностью зависели. Соответственно, они после поста Тимура в социальных сетях пришли к нам с предложением: "Что нам делать? Они нас здесь бросают, у нас самих определенного опыта нет, чтобы это делать — не могли бы вы нас взять под свое крыло с учетом вашего опыта?" — рассказал Пинский на открытии первого ресторана под новым брендом Doмиno Pizza.

"Понятно, что, с одной стороны, мы преследуем цель построить бизнес и заработать, но с другой стороны, попутно выполняем много других целей, в том числе помогли этим франчайзи. У некоторых мы порядка 60 точек купили, другие согласились под вновь созданным брендом с нами работать. Сейчас будет какой-то переходный период, в течение месяца, за который мы сохраним и оставим то лучшее, что было, но большую часть переделаем — с нашими рецептами, под нашим контролем качества и так далее", — добавил Пинский.

"Сеть пиццерий Domino"s Pizza прекращает работу в стране под текущим брендом и перезапускается под брендом Doмиno Pizza, сохранив франчайзинговых партнеров, 120 ресторанов и более 2,000 сотрудников по всей России. Управлять брендом будут Антон Пинский и Тимати. Партнеры уже выкупили 68 франчайзинговых ресторанов и объединяют вокруг себя других франчайзи", — говорится в пресс-релизе Doмиno Pizza.

Ранее Тимати и Пинский уже открыли Stars Coffee (преемник Starbucks в РФ).