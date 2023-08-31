МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Министерство финансов Великобритании обнародовало информацию о снятии подсанкционным лицом денежных средств со счета британской Wise Payments Limited в качестве наказания за нарушения компанией положений об антироссийских санкциях, следует из отчета, опубликованного в четверг на сайте британского правительства. Россия заблокировала в Совбезе ООН резолюцию о санкциях против Мали

"Тридцать первого августа 2023 года Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI), входящее в состав министерства финансов, опубликовало этот отчет… против Wise Payments Limited ("Wise") за нарушение положения 12 Регламента о России (санкции)…", — сказано в тексте отчета.

Отмечается, что Wise Payments позволила компании, принадлежащей или контролируемой подсанкционным лицом, вывести 30 июня 2022 года со счета для бизнеса 250 фунтов стерлингов. Управление не посчитало это достаточно серьезным нарушением для наложения денежного штрафа, поэтому ограничилось обнародованием информации о случившемся.

Имя подсанкционного лица и название связанной с ним компании в отчете не сообщается, уточняется, что санкции в его отношении были введены 29 июня 2022 года.