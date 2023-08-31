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2023
https://1prime.ru/business/20230831/841623888.html
Малофеев призвал отказать покинувшим Россию бизнесменам в льготах
Бизнес
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Уехавшие из России после начала спецоперации бизнесмены не должны получать льготы и господдержку по возвращении. Такое мнение выразил журналистам предприниматель, основатель... ПРАЙМ, 31.08.2023
бизнес, новости, бизнес, россия, льготы, константин малофеев
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МАРИУПОЛЬ, 31 авг — ПРАЙМ. Уехавшие из России после начала спецоперации бизнесмены не должны получать льготы и господдержку по возвращении. Такое мнение выразил журналистам предприниматель, основатель телеканала "Царьград" и замглавы международной общественной организации "Всемирный русский народный собор" Константин Малофеев.
Бизнесмен отметил, что против покинувших Россию не стоит вводить меры, но важно понять, что они "не наши люди". По словам Малофеева, уехавшим по возвращении в Россию не нужно предоставлять господдержку или льготы, поскольку они "в любой момент бросят своих работников и свое государство".
Предприниматель подчеркнул, что следует сосредоточиться на поощрении тех, кто остался в России.
"Эти люди далеки от политики, у них замораживают счета по всему миру. Те бизнесмены, которые сейчас остались в России, те бизнесмены, которые сейчас здесь в ДНР — это соль земли", — сказал Малофеев.