2023-08-31T15:07:54+03:00
2023-08-31T15:07:54+03:00
2023-08-31T15:07:54+03:00
2023
https://1prime.ru/business/20230831/841623946.html
Малофеев предложил национализировать активы недружественных стран
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Новости
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Активы иностранного бизнеса, представляющего недружественные страны, нужно национализировать и передать госкорпорациям или продать на аукционе российским бизнесменам, заявил... ПРАЙМ, 31.08.2023
бизнес, новости, россия, иностранные активы, недружественные страны
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МАРИУПОЛЬ, 31 авг — ПРАЙМ. Активы иностранного бизнеса, представляющего недружественные страны, нужно национализировать и передать госкорпорациям или продать на аукционе российским бизнесменам, заявил журналистам предприниматель, основатель телеканала "Царьград" Константин Малофеев.
"Я не согласен с той мягкой политикой, которую проводит государство. Они у нас украли 300 миллиардов долларов, мы же заигрываем с ними, как будто от этого зависит перестанут ли они поставлять вооружение, которое убивает наших детей, женщин", — заявил Малофеев.
Также он отметил, что все оставшиеся здесь иностранные активы должны быть реквизированы, национализированы и переданы госкорпорациям. Если же это большой бизнес, то, по словам Малофеева, он должен быть продан на аукционе или отечественному бизнесу.
Константин Малофеев стал первым российским бизнесменом, чьи активы были изъяты США и направлены на помощь Украине. Предприниматель посчитал конфискацию его средств в США (свыше 5 миллионов долларов) преступлением, совершенным организованной группой лиц по предварительному сговору.