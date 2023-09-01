МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. "Роснефть" откажется от судебных претензий к "Транснефти", связанных с загрязнением нефтепровода "Дружба" в 2019 году, при этом "Транснефть" обязуется продлить до конца мая 2025 года срок, в который она будет готова компенсировать "Роснефти" убытки за загрязненную нефть, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. Газовый оператор подал на Пугачеву в суд из-за долгов

Как отмечает газета, после инцидента с загрязнением нефтепровода "Дружба" хлорорганикой в 2019 году "Транснефть" взяла на себя обязательства компенсировать ущерб, но в пределах 15 долларов за баррель загрязненной нефти. С другими крупными российскими компаниями вопрос решился сравнительно быстро, но "Роснефть" долго не могла договориться с некоторыми зарубежными клиентами о сумме компенсации. В мае 2022 года истекал срок давности по компенсациям, и тогда "Роснефть" подала иск, потребовав от "Транснефти" вернуть суммарно порядка 11,9 миллиарда рублей убытков от иностранных покупателей и упущенной выгоды из-за остановки прокачки по "Дружбе".

"По словам источников "Коммерсанта", в рамках договоренностей "Роснефть" откажется от судебных претензий к "Транснефти". При этом "Транснефть" обязуется продлить срок, в который она будет готова компенсировать "Роснефти" убытки за загрязненную нефть — до конца мая 2025 года. Выплаты будут сделаны при наличии достаточных документальных оснований или решения судов и, как и в других случаях, не должны будут превышать 15 долларов за баррель", — пишет издание.

При этом в случае, если зарубежные покупатели нефти "Роснефти" потребуют от нее возмещения более 15 долларов и докажут в суде обоснованность своих претензий, то убытки "Роснефти" могут быть компенсированы по отдельному решению правительства РФ сверх утвержденного "Транснефтью" лимита, отметила газета.

Также, по данным газеты, "Транснефть" обязуется отказаться от иска на 2 миллиарда рублей за хранение нефти, после того как "Роснефть" покроет часть суммы — около 400 миллионов рублей.

Как сообщалось ранее, этот иск был подан в августе 2022 года. Пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин сообщил тогда РИА Новости, что он связан с неисполнением ответчиком условий договора транспортировки и хранения нефти "в части оплаты оказанных компанией услуг".