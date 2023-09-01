МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Маркетплейс Wildberries запускает новый сервис возврата товаров с браком, теперь продавец и покупатель смогут урегулировать этот вопрос напрямую, сообщает компания. Wildberries раскрыл планы по скорому расширению компании

"Онлайн-платформа улучшает клиентский опыт для своих пользователей и стирает барьеры между покупателями и продавцами. Теперь если во время использования товара покупатель обнаружит брак, он может напрямую обратиться продавцу, чтобы оформить возврат покупки по истечении 14 дней после ее оплаты", — говорится в сообщении в телеграм-канале.

Чтобы такая система начала работать, необходимо написать продавцу через чат в разделе "Покупки" в личном кабинете, поясняет компания. После того как продавец рассмотрит обращение, он сможет принять или отклонить его, а также обсудить с клиентом формат компенсации — вернуть средства, договориться о замене вещи или довезти часть заказа, в случае если по каким-то причинам был доставлен недокомплект.

После подтверждения заявки и согласования формата компенсации покупатель возвращает товар в пункт выдачи заказов Wildberries или самому продавцу в зависимости от достигнутых договоренностей, добавили в компании.

Новый инструмент проходит тестирование и после получения обратной связи от предпринимателей и покупателей он может быть улучшен, заключили в Wildberries.