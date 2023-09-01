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PepsiCo и Mars попали в список "спонсоров войны"
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Компании PepsiCo и Mars внесли в список "международных спонсоров войны" в связи с "сотрудничеством" с Россией, сообщило Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК)... ПРАЙМ, 01.09.2023
общество , бизнес, новости, mars, pepsico, украина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Компании PepsiCo и Mars внесли в список "международных спонсоров войны" в связи с "сотрудничеством" с Россией, сообщило Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины.
"НАПК внесло две ведущие пищевые корпорации PepsiCo и Mars в перечень международных спонсоров войны", — следует из публикации ведомства в Telegram.
Как отметили в НАПК, упомянутые компании продолжают работать в России, платить налоги и набирать сотрудников.
PepsiCo ранее заявляла, что приостановила деятельность на российском рынке.