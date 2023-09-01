МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Компании PepsiCo и Mars внесли в список "международных спонсоров войны" в связи с "сотрудничеством" с Россией, сообщило Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины. Плохо пахнет. Запад дистанцируется от сделок с Украиной

"НАПК внесло две ведущие пищевые корпорации PepsiCo и Mars в перечень международных спонсоров войны", — следует из публикации ведомства в Telegram.

Как отметили в НАПК, упомянутые компании продолжают работать в России, платить налоги и набирать сотрудников.

PepsiCo ранее заявляла, что приостановила деятельность на российском рынке.