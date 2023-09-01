МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Отечественный ретейлер одежды Melon Fashion Group (управляет Zarina, Befree, Love Republic и Sela) зарегистрировал товарный знак Zarina Home, сообщил корреспондент РИА Новости. Бренд Credit Suisse исчезнет в 2025 году

Согласно информации из заявки на регистрацию, направленной в Роспатент, она охватывает множество категорий, в том числе столовые приборы, письменные принадлежности, свечи, скатерти, занавеси для душа, постельное белье, чехлы для мебели, ковры, полотенца и т.д. При этом в графе "состояние делопроизводства" указано, что "принято решение о регистрации".

В самой компании агентству сообщили, что рассматривают различные варианты развития. "Говорить о конкретных планах запуска Zarina Home преждевременно", — уточнил ретейлер.

В конце августа маркетплейс "Яндекс Маркет" объявил о том, что с помощью команды бывших сотрудников шведской IKEA начал выпускать мебель под собственным брендом. А до этого, в мае, платформа Lamoda запустила под собственной торговой маркой продажи постельного белья, производимого одной из фабрик, которая ранее поставляла белье для шведской сети IKEA.

Кроме того, еще до ухода шведского бренда обувной бренд Ekonika сообщил о начале продаж изделий под брендом Ekonika home.

Melon Fashion Group совместно с дочерними и зависимыми компаниями — один из крупнейших ритейлеров одежды в России, управляющий брендами Zarina, Befree, Love Republic и Sela. Основана в 2005 году. Ведет деятельность в 181 городе России, Казахстана, Армении и Белоруссии.