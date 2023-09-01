ВЕНА, 1 сен — ПРАЙМ. Более 90 процентов западных компаний в настоящий момент продолжают работать в России, потому что выйти из игры сложнее, чем кажется, заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг, комментируя замечание о том, что многие австрийские компании остались в России. Экономист оценил влияние расширения БРИКС на западные санкции

"Эта тема касается также и Германии, как и Австрии. Свыше 90 процентов западных предприятий продолжают работать в России. Гораздо сложнее уйти, чем зачастую это представляют", — заявил дипломат в разговоре с немецкой газетой Frankfurter Allgemeine.

Запад усилил санкции по отношению к России, что связано с военной операцией на Украине. Как следствие, многие европейские компании ушли из России.

Президент России Владимир Путин ранее называл политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада, отметив, что санкции нанесли сильный удар по всей мировой экономики. По его мнению, главная цель Запада — ухудшение жизни миллионов людей.

В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.