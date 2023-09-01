МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Компания Softline рассматривает возможность выхода на нейтральные рынки — то есть в регионы, где нет больших барьеров для работы российской компании или компании с российскими корнями: это Ближний Восток, Северная Африка, ряд стран Юго-Восточной Азии, рассказал генеральный директор компании Владимир Лавров. Чистая прибыль Softline по МСФО выросла в первом полугодии

"Есть у нас планы и формируются подходы, стратегия для выхода в страны, называемые дружественные рынки, но я бы назвал их нейтральные рынки, потому что там, где собственно нет больших барьеров для работы российской компании или компании с российскими корнями. Мы смотрим и на то, что называется СНГ, мы смотрим на Ближний Восток, на Северную Африку, на Юго-Восточную Азию (несколько стран). Безусловно, мы тут идем от тех продуктов и тех сервисов, которые могли бы быть интересны соответствующим клиентам", — сказал Лавров.

Он отметил, что на мировом рынке есть запрос на российские системы: "У кого-то есть запрос на ту самую технологическую независимость, где-то есть близость к российским каким-то большим корпорациям… Есть российские вендоры, которые хотят выходить на рынок и чувствуют конкурентоспособность своих продуктов и хотят получать дополнительный ресурс с точки зрения продвижения".

Директор по связям с общественностью Александра Мельникова добавила, что компания рассматривает не только вывод локальных продуктов, но и оказание услуг зарубежным компаниям — например, по заказной разработке.

При этом конкуренции с Noventiq — международным подразделением группы Softline — в компании не ожидают. Лавров отметил, что в продуктовом формате эти две компании "поделены". "И то, о чем мы договаривались и где есть бизнес-логика: Noventiq двигается с глобальными вендорами, с глобальными продуктами, с тем же самым Microsoft, и у него это один из ключевых драйверов", — сказал Лавров. Мосбиржа переведет расписки Noventiq с первого на третий уровень листинга

Компания Softline основана в 1993 году, предоставляет сервис в сфере цифровой трансформации, облачных технологий и информационной безопасности. В октябре 2022 года группа разделила бизнес на российский и международный. В международном подразделении прошел ребрендинг, оно стало функционировать под брендом Noventiq.