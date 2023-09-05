МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Глава американской компании OpenAI, которой принадлежит чат-бот ChatGPT, Сэм Альтман первым получил "золотую визу" в Индонезии, сообщило агентство ANTARA. Китайский чат-бот рассказал, ждет ли США дефолт

Ранее сообщалось, что индонезийский власти ввели новую "золотую" визу на пять и десять лет для привлечения иностранных инвесторов.

"Иммиграционные власти страны выдали Альтману 10-летнюю визу, поскольку он имеет международную репутацию и может принести пользу Индонезии", — рассказал глава иммиграционной службы Индонезии Силми Карим.

Уточняется, что глава OpenAI также получит право на приоритетный досмотр в аэропортах и ускоренное прохождение иммиграционных процедур.

Ранее сообщалось, что Альтман посетил Джакарту для беседы с местными властями о перспективах искусственного интеллекта. Однако неизвестно, подавал ли предприниматель заявку на визу и планирует ли инвестировать в Индонезию.