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Индонезия выдала первую "золотую" визу создателю ChatGPT
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Глава американской компании OpenAI, которой принадлежит чат-бот ChatGPT, Сэм Альтман первым получил "золотую визу" в Индонезии, сообщило агентство ANTARA. Ранее сообщалось, что... ПРАЙМ, 05.09.2023
общество , бизнес, новости, индонезия, золотая виза, chatgpt
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Глава американской компании OpenAI, которой принадлежит чат-бот ChatGPT, Сэм Альтман первым получил "золотую визу" в Индонезии, сообщило агентство ANTARA.
Ранее сообщалось, что индонезийский власти ввели новую "золотую" визу на пять и десять лет для привлечения иностранных инвесторов.
"Иммиграционные власти страны выдали Альтману 10-летнюю визу, поскольку он имеет международную репутацию и может принести пользу Индонезии", — рассказал глава иммиграционной службы Индонезии Силми Карим.
Уточняется, что глава OpenAI также получит право на приоритетный досмотр в аэропортах и ускоренное прохождение иммиграционных процедур.
Ранее сообщалось, что Альтман посетил Джакарту для беседы с местными властями о перспективах искусственного интеллекта. Однако неизвестно, подавал ли предприниматель заявку на визу и планирует ли инвестировать в Индонезию.