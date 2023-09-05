МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента китайского производителя компьютерной техники Lenovo до "BBB" с "BBB-", прогноз по рейтингу стабильный, говорится в релизе агентства. Агентство S&P подтвердило кредитный рейтинг Казахстана

"Lenovo Group Ltd. продемонстрировала повышенную операционную устойчивость, стабильную прибыльность и денежный поток, несмотря на значительное снижение доходов от ПК", — отмечает агентство.

Стабильный прогноз отражает предположение агентства о том, что в ближайшие 24 месяца выручка компании вырастет и в связи с постепенным восстановлением выпуска персональных компьютеров, и из-за продажи услуг, не связанных с ПК.

Агентство может понизить рейтинг, если EBITDA или денежный поток Lenovo существенно снизятся из-за устойчивого снижения продаж ПК и серверов или если снизятся доходы Lenovo Solutions and Services Group (SSG) — подразделение решений и услуг Lenovo. Также агентство понизит рейтинг, если скорректированное соотношение чистого долга к EBITDA останется выше 1,0x в течение длительного периода, из-за крупных приобретений, значительных выплат акционерам или уменьшения операционного денежного потока.

При этом повышение рейтинга возможно при существенном увеличении выручки и рентабельности, не связанных с производством ПК, при одновременном сохранении скорректированного чистого долга к EBITDA на уровне ниже 1,0x.

Lenovo Group Ltd. была основана в Пекине в 1984 году. Компания специализируется на производстве ПК, телефонов, серверов, рабочих станций, планшетов и иной потребительской техники. Штат компании составляет 77 тысяч человек.