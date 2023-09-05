МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Временный управляющий ООО "Гугл", российского подразделения Google, Валерий Таляровский выявил признаки преднамеренного банкротства компании, говорится в сообщении на Федресурсе. Московский суд признал банкротом российскую структуру Honeywell

"В ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности должника выявлены действия/бездействие руководства (учредителей/участников) должника, которые привели к ухудшению его финансовых коэффициентов и утрате платежеспособности", — отмечается в сообщении.

К таким действиям руководства Таляровский относит начисление дивидендов в размере более 32% от валюты баланса и действия, не соответствующие законодательству РФ и предписаниям судебных органов, что повлекло сокращение активов и блокировку банковских счетов.

Как установил управляющий, решением единственного участника "Гугла", компании Google International LLC, от 9 декабря 2020 года ей было перечислено 9,5 миллиарда рублей нераспределенной прибыли за 2015-2017 годы, еще 500 миллионов рублей пошло на уплату налогов. Кроме того, компания дважды была привлечена к административной ответственности в виде штрафов в размере более 7,2 миллиарда и около 21,1 миллиарда рублей за неудаление запрещенной информации. Также руководством компании предпринимались действия по блокировке YouTube-каналов российских пользователей, что в конечном итоге повлекло для нее ограничения на использование денежных средств по решениям судов.

Как пояснил РИА Новости управляющий партнер юридической фирмы "Башилов, Носков и Партнеры" адвокат Игорь Носков, выявление признаков преднамеренного банкротства свидетельствует о том, что руководство компании сознательно совершало действия по причинению финансового вреда компании, а значит и ее кредиторам. "Выявление признаков преднамеренного банкротства может стать основанием для привлечения к субсидиарной ответственности, взыскания убытков, а также ждя привлечения к ответственности по ст. 196 УК РФ", — подчеркнул Носков.

Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в "Гугле" ввел в ноябре Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании. На конец августа в реестр были включены требования на сумму около 20,2 миллиарда рублей. Основной кредитор в реестре на данный момент – Федеральная налоговая служба России с требованиями в размере около 19,6 миллиарда рублей. При этом требования ряда крупных кредиторов, например "Царьграда" на сумму около 32,8 миллиарда рублей, пока не проверены.