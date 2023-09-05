МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Новые магазины премиальной одежды под брендом IDOL появятся в России в конце сентября, онлайн-продажи уже запустили, сообщила Melon Fashion Group. Свечи зажигания Bosch будут выпускать в России под новым брендом

Melon Fashion Group совместно с дочерними и зависимыми компаниями — один из крупнейших ретейлеров одежды в России, управляет брендами Zarina, Befree, Love Republic и Sela.

"Melon Fashion Group… объявляет о запуске пятого бренда, ассортимент которого составляют женская и мужская одежда, а также аксессуары и обувь…. Уже стартовали онлайн-продажи в интернет-магазине idol.ru, а также на маркетплейсе Lamoda. Открытия первых магазинов в крупнейших ТЦ состоятся в конце сентября", — сказано ив релизе.

Как подчеркнули в группе, бренд будет представлять издения из мягкой шерсти, кашемира и смесовых материалов высокого качества. Главная идея IDOL заложена в его названии: I DO Life — "я сам создаю свою жизнь, себя и окружение", добавил ретейлер.

"Выход в новый для себя сегмент affordable premium – своего рода стартап, дух которого мы культивируем в компании. Такой шаг соответствует стратегии развития и расширения Melon Fashion Group, что позволит усилить свое присутствие на fashion-рынке России и привлечь новую аудиторию", — сказал генеральный директор Melon Fashion Group Михаил Уржумцев.