МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Сектор малого и среднего бизнеса в России развивается, несмотря на внешнее давление: число таких компаний составляет 6 миллионов, а численность работающих приближается к 30 миллионам человек, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. ВТБ назвал сумму промышленной ипотеки, выданной МСБ с декабря 2022 года

"В результате принятых мер и вопреки беспрецедентного внешнему давлению на нашу страну этот сектор (МСП — ред.) развивается. Количество малых и средних предприятий остается на достаточно стабильном уровне. Это около 6 миллионов. Это выше чем на начало постковидного 2021 года, когда экономика начала восстанавливаться. В сфере занятости динамика еще более высокая — численность работающих приближается к 30 миллионам человек", — сказал Мишустин на стратегической сессии по развитию малого и среднего предпринимательства.

Он отметил, что сфера МСП обладает потенциалом для качественного роста. Важно стимулировать динамику внутри сектора — от микро- к малым компаниям и выше, чтобы увеличить вклад в экономику страны, указал премьер.

"На Петербургском международном экономическом форуме глава государства поставил задачу по реализации политики, направленной на развитие экономики предложения. Это значит, что в нашей работе нужно больший акцент сделать на формирование производственных организаций, особенно в приоритетных отраслях, чтобы обеспечить растущий внутренний спрос", — пояснил Мишустин.

"Предлагаю сегодня определить ключевые задачи развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года, Минэкономразвития разрабатывается новый пакет мер поддержки", — добавил глава кабмина.