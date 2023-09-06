КИШИНЕВ, 6 сен — ПРАЙМ. Долг компании "Молдовагаз" перед российской корпорацией "Газпром" на конец марта прошлого года составлял 709 миллионов долларов, заявил министр энергетики Молдавии Виктор Парликов, огласив итоги аудита. Санду заявила об отсутствии у Молдавии долга перед "Газпромом"

"Молдовагаз" — это "дочка" "Газпрома". Правительство Молдовы — миноритарный собственник "Молдовагаза". Долг "Молдовагаза" перед "Газпромом" составил 709 миллионов долларов к концу марта 2022 года", — сказал глава энергетического ведомства.

По его словам, задолженность относится к правому берегу Днестра, то есть не считая Приднестровье, и теперь правительство будет ждать реакцию обеих компаний.

Правительство Молдавии предлагает выплатить "Газпрому" сумму в 8,6 миллиона долларов из 709 миллиона долларов долга, а остальное оспорить в суде, добавил Парликов.

Он подчеркнул, что историческая задолженность за газ касается только правого берега Днестра и не включает Приднестровье. По его словам, из суммы долга в 709 миллионов долларов 276 миллионов не подтверждены документально ни "Молдовагаз", ни "Газпромом", еще 400 миллионов долларов не подлежат взысканию — у них истек срок давности. "Аудиторы запросили подтверждающие документы у "Молдовагаз" и "Газпрома", но не получили их. Это не значит, что долга не существует, но они основывались на той информации, которая у них была", — сказал Парликов.

При этом министр отметил, что аудит может быть не одобрен акционерами компании "Молдовагаз". "Этот аудит пока обошелся нам в 850 тысяч евро. Но мы еще ищем решения, чтобы еще заплатить, потому что компания выполнила дополнительную работу. Все вместе — примерно 1,15 миллиона евро", — пояснил он.

Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за нарушения "Молдовагазом" обязательства по оплате и срокам заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности.

В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности "Молдовагаза" в 2022 году. В августе прошлого года правительство Молдавии заключило договор на проведение аудита с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co. Ожидалось, что первые результаты аудита станут известны еще в январе-феврале, однако срок проведения проверки был продлен до апреля.

В свою очередь Парликов говорил 16 июля, что отчет об аудите долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом" завершен и будет направлен российской стороне вместе с проектом соглашения о регламентировании исторической задолженности на сумму более чем 720 миллионов долларов. При этом Парликов отмечал, что результаты аудита "интересные" и будут преданы огласке после их тщательного анализа.