МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Федеральная сеть кафе "Крошка Картошка" готова к диалогу со своими франчайзи, если они выразят желание открыть кафе в новых российских регионах – Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях, есть также планы по выходу за рубеж, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор сети Сергей Зайцев. "Вкусно — и точка" запустила продажу игрушек в детских наборах

"Почему нет, они (новые регионы — ред.) достаточно привлекательны. Наши франчайзи, например, работают в Крыму, поэтому для нас это не является чем-то новым. Если кто-то захочет купить нашу франшизу в новых регионах, мы открыты к диалогу", — сказал Зайцев.

Он добавил, что сеть хорошо узнаваема в Санкт-Петербурге, присутствует также на юге РФ — Сочи, Краснодар, Анапа, а также в Центральной России, на Урале (Екатеринбург, Тюмень, Сургут).

Зайцев отметил, что у компании есть планы и по выходу за рубеж. "Мы пробовали работать за рубежом достаточно давно, но тогда у команды не было релевантного опыта, понимания, как управлять удаленным бизнесом, как его развивать. Нынешняя команда это понимает, поэтому и за рубеж мы, безусловно, пойдем", — сказал он.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.