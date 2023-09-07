КИШИНЕВ, 7 сен — ПРАЙМ. Итоги аудита исторического долга перед "Газпромом" вызвали недоумение, российская компания получит подробную оценку в письменном виде, заявил глава "Молдовагаза" Вадим Чебан. "Газпром" не согласился с занижением Молдавией долга за газ

Правительство Молдавии в 2021 году продлило контракт с "Газпромом" на поставку "голубого топлива" при условии проведения аудита по долгам "Молдовагаза". Процедуру должны были провести в прошлом году. Российский концерн оставил за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз".

Глава молдавского Минэнерго Виктор парликов в среду огласил результаты аудита. По его словам, долг перед "Газпромом" на конец марта 2022 года составил 709 миллионов долларов, 276 миллионов из которы документально не подтверждены ни одной из компаний, а 400 миллионов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На этом фоне Молдавия согласилась выплатить только 8,6 миллиона долларов, остальное оспорит в суде. "Газпром", в свою очередь, заявил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, а также выразил несогласие с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и намерение отстаивать свои права.

"Предварительно вызывает недоумение публично озвученная цифра в 8,6 миллиона долларов США, в то время как только совокупная сумма исторической и текущей задолженности АО "Термоэлектрика" и АО "ТЭЦ-Норд" перед АО "Молдовагаз" за поставки природного газа составляет 46 миллионов долларов США и подтверждается всеми необходимыми для взыскания документами", — написал Чебан в Telegram.

Он добавил, что "Газпром" позднее получит подробное письменное мнение "Молдовагаза" по аудиту.