МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Группа компаний "Мантера", бенефициаром которой является экс-министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, в 2024 году выделит бизнес по управлению гостиницами в отдельное направление — Mantera Hotels, оно будет управлять отелями под собственными брендами, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Свечи зажигания Bosch будут выпускать в России под новым брендом

"Группа компаний "Мантера", управляющая крупнейшими туристическими активами в России, создаст в 2024 году бизнес по управлению гостиницами под собственными брендами. Mantera Hotels как отдельное направление будет развивать гостиницы под собственными брендами и предлагать услуги по управлению отелями другим участникам туристического рынка", — рассказали в группе компаний.

Отмечается, что на первоначальном этапе планируется создание четырех отельных суббрендов от трех до пяти звезд. "Они будут охватывать различные сегменты аудитории, начиная от люкса и заканчивая комфорт-классом для семей, молодежи и больших компаний, гарантируя стандарты сервиса как в ведущих мировых отельных сетях, соответствие ожиданиям и целям путешествий, эстетику пространства, современный дизайн и развернутую инфраструктуру", — уточнили в пресс-службе.

В компании уточнили, что план развития нового гостиничного бренда предусматривает создание различных проектов в течение пяти лет на туристических территориях присутствия.