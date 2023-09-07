КИШИНЕВ, 7 сен — ПРАЙМ. Власти Молдавии представили безграмотный аудит долга "Газпрому", чтобы под этим предлогом по примеру Запада конфисковать часть российских активов и получить руководство над "Молдовагазом", заявил РИА Новости бывший замминистра промышленности и торговли, доктор экономических наук Михаил Пойсик. Одно решение России сорвало планы Запада, сообщает Business Insider

Глава молдавского Минэнерго Виктор Парликов в среду огласил результаты аудита. По его словам, долг перед "Газпромом" на конец марта 2022 года составил 709 миллионов долларов, 276 миллионов из которы документально не подтверждены ни одной из компаний, а 400 миллионов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На этом фоне Молдавия согласилась выплатить только 8,6 миллиона долларов, остальное оспорит в суде. "Газпром", в свою очередь, заявил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, а также выразил несогласие с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и намерение отстаивать свои права.

"Молдавию несет как щепку по указу Запада, и это проблема не только нашей республики, это проблема многих стран Европы, которые действуют в ущерб себе. "Молдовагаз" — это лишь один из ярких штрихов безграмотности властей. Молдавия пытается сделать то, что делает сегодня коллективный Запад — конфисковать имущество России, конфисковать "Молдовагаз" и посадить в кресло руководителя, который будет смотреть власти в рот", — заявил Пойсик.

Он напомнил, что самый большой пакет акций "Молдовагаза" принадлежит "Газпрому". При этом власти недовольны действующим руководителем "Молдовагаза" Вадимом Чебаном из-за его независимости.

"Оценка долгов "Молдовагаза" — это безграмотность и скудоумие, абсолютно безответственные и некомпетентные люди из власти создают информационный шум. Политики по всем телепрограммам говорят, что Россия хочет на нас нажиться, хотя сами не платят, ведь исторические долги давно были подтверждены", — подытожил Пойсик.

Компания "Молдовагаз" была создана в 1999 году и занимается вопросами поставки природного газа в республику. ПАО "Газпром" владеет в ней 50% акций, правительству Молдавии принадлежат 33,35% акций.