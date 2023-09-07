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Турецкого производителя стекла внесли в список "спонсоров войны"
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Турецкий производитель продукции из стекла Şişecam Group попал в список "международных спонсоров войны", сообщило украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции... ПРАЙМ, 07.09.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Турецкий производитель продукции из стекла Şişecam Group попал в список "международных спонсоров войны", сообщило украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК).
Şişecam Group занимает второе место в мире по объемам производства стеклянной посуды, пятое место среди производителей стеклянной тары и листового стекла, является мировым лидером в производстве кальцинированной соды и химических веществ на основе хрома.
"НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны турецкую Şişecam Group", — сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что компания является крупнейшим в России экспортером стекольной продукции.
Перечень "международных спонсоров войны", подчеркивали в НАПК, является средством для достижения цели — ухода международного бизнеса с российского рынка.