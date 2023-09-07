МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Турецкий производитель продукции из стекла Şişecam Group попал в список "международных спонсоров войны", сообщило украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК). Французский генерал сделал шокирующее заявление по Украине

Şişecam Group занимает второе место в мире по объемам производства стеклянной посуды, пятое место среди производителей стеклянной тары и листового стекла, является мировым лидером в производстве кальцинированной соды и химических веществ на основе хрома.

"НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны турецкую Şişecam Group", — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что компания является крупнейшим в России экспортером стекольной продукции.

Перечень "международных спонсоров войны", подчеркивали в НАПК, является средством для достижения цели — ухода международного бизнеса с российского рынка.