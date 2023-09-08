СТАМБУЛ, 8 сен — ПРАЙМ. Российскому бизнесу удалось заново выстроить и возобновить цепочки поставок в условиях санкционного режима, заявил в интервью РИА Новости руководитель направления по развитию международных проектов Российского экспортного центра (РЭЦ) Джаббори Наджибулло. Аналитики оценили выгоду для бизнеса от расширения партнерства РФ и Индии

"Российский бизнес оказался в новых условиях — это факт. Но за прошедший год нам удалось правильно выстроить и возобновить цепочки поставок", — заявил Наджибулло на полях продовольственной выставки World Food.

"Несомненно, санкционный режим влияет и на цену, и на качество, и на время, но это не останавливает наших экспортеров. Проделана большая работа, и многие из тех сложностей, которые были в прошлом году, уже решаются. Российский экспортный центр, в свою очередь, готов подставить плечо, чтобы экспортеры не чувствовали, что они находятся одни в текущем положении", — подчеркнул Наджибулло.

Российский стенд Made in Russia представлен 30 компаниями-производителями В выставке, которая продлится до 9 сентября, также участвуют компании из КНР, ряда стран Ближнего Востока и СНГ, запланированы несколько мастер-классов поваров.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.