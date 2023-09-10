ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — ПРАЙМ. Новые российские бренды активно развиваются и занимают места в торговых центрах, помимо этого они работают над выходом на международные рынки, заявил помощник президента России Максим Орешкин подводя итоги сессии "Растущие бренды Дальнего Востока", которая прошла в рамках ВЭФ. Эксперт заявил о наращивании Западом антироссийской компании

"Бренды (отечественные — ред.) растут на десятки процентов, некоторые — на сотни процентов. В российских городах заходишь в торговые центры видно, что появляется много новых российских магазинов. Большая ниша внутреннего рынка освободилась. Процесс того, как российские бренды захватывают внутренний российский рынок и выходят на международные рынки набирает обороты", — сказал Орешкин.

"Это здорово, это рабочие места, это более высокие заработные платы в нашей стране. Это более качественная продукция, потому что зачастую наши российские материалы экологически чистые. Это и одежда и игрушки и все остальное. Это то, что придется по вкусу российским потребителям", — добавил он.

ВЭФ проходит 10-13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.