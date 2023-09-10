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2023
https://1prime.ru/business/20230910/841704367.html
Орешкин отметил активное развитие отечественных брендов
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Новые российские бренды активно развиваются и занимают места в торговых центрах, помимо этого они работают над выходом на международные рынки, заявил помощник президента России... ПРАЙМ, 10.09.2023
бизнес, экономика, мировая экономика, новости, россия, отечественные бренды, торговля
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — ПРАЙМ. Новые российские бренды активно развиваются и занимают места в торговых центрах, помимо этого они работают над выходом на международные рынки, заявил помощник президента России Максим Орешкин подводя итоги сессии "Растущие бренды Дальнего Востока", которая прошла в рамках ВЭФ.
"Бренды (отечественные — ред.) растут на десятки процентов, некоторые — на сотни процентов. В российских городах заходишь в торговые центры видно, что появляется много новых российских магазинов. Большая ниша внутреннего рынка освободилась. Процесс того, как российские бренды захватывают внутренний российский рынок и выходят на международные рынки набирает обороты", — сказал Орешкин.
"Это здорово, это рабочие места, это более высокие заработные платы в нашей стране. Это более качественная продукция, потому что зачастую наши российские материалы экологически чистые. Это и одежда и игрушки и все остальное. Это то, что придется по вкусу российским потребителям", — добавил он.
ВЭФ проходит 10-13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.