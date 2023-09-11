ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — ПРАЙМ. Отечественный бизнес из отрасли техники и электроники обладает большим запросом на перенос производства на территорию России, большое развитие получило и контрактное производство с китайским бизнесом, заявил совладелец и президент группы компаний DNS Дмитрий Алексеев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). В РАН оценили успехи российско-китайского партнерства

По его словам, большое развитие получил такой процесс взаимодействия с китайским бизнесом, как работа с контрактными производствами. "Мы, конечно, очень сильно в последнее время с ними работаем, развиваем собственные торговые марки, и во многом они базируются на взаимодействии с китайскими контрактными производствами", — рассказал он, выступая на сессии в рамках ВЭФ.

"Мне кажется, что есть большой запрос на перенос технологических цепочек на территорию России, это целесообразно и с точки зрения логистики, и, наверное, в последнее время может быть даже с точки зрения рабочей силы", — добавил Алексеев.

Многие российские бренды бытовой техники и электроники производят свою продукцию за рубежом, преимущественно в азиатских странах. Так, техника Vitek собирается по большей части в Китае, Bork — в том числе в Южной Корее, Японии, Таиланде и Китае, Scarlett — в странах Юго-Восточной Азии.

VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.