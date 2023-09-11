МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Капитализировать Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) должно государство, а не ВТБ, в целом в течение пяти-семи лет в отрасль нужно вложить до 1 триллиона рублей, заявил глава банка Андрей Костин. В Минпромторге рассказали о финансовом положении верфей ОСК

В начале августа президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой ВТБ Андреем Костиным, на которой сообщил, что поддерживает передачу банку ОСК. Банк ВТБ получит 100% акций АО "Объединенная судостроительная корпорация" в доверительное управление сроком на пять лет. Вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в свою очередь заявлял, что рассчитывает, что под управлением ВТБ судостроительная корпорация выйдет на прибыль, в том числе за счет привлечения внебюджетного финансирования.

"Наш подход, который получил поддержку президента, — взять ответственность за всю эту отрасль, но государство должно капитализировать компанию, закрыв старые дыры. Это не должно делаться за счет банка… за свой счет решать проблемы, которые были созданы до нас, кормить отрасль за счет акционеров банка мы не будем. Такое понимание у всех, в принципе, есть", — рассказал банкир в интервью РБК.

Объем требуемых средств, по его словам, будет понятен по результатам анализа финансовой деятельности, на который уйдет полгода. "Почему полгода и почему тот аудит, который был сделан раньше, правительство и нас не очень устраивает? Потому что мы поняли, что у ОСК отсутствует единая реальная финансовая отчетность, что она не является достоверной, то есть надо брать каждое предприятие и каждое судно в производстве и смотреть на эффективность этой деятельности", — пояснил Костин. Костин предложил ввести лимит на переводы рублей за границу

В дальнейшем, по его словам, ВТБ начнет привлекать инвестиции, искать деньги на развитие. "Я считаю, что за пять-семь лет в эту отрасль нужно вложить от 0,5 до 1 триллиона рублей. Я уверен, что мы создадим эффективную систему, которая будет пользоваться поддержкой государства только на первом этапе. Далее — при правильной работе — нужно выровнять ценовую политику и работать только на рыночных условиях", — сказал он.

При этом Костин указал, что, если потребуется, банк готов кредитовать ОСК. Кроме того, он рассказал, что ВТБ не будет продавать "Балтийский завод", несмотря на то, что на него есть спрос.

"Сходу мы ничего продавать не будем. Когда я был на встрече с президентом и озвучил ему тему приватизации, она у него не вызвала отторжения. Но это точно не задача сегодняшнего дня и даже, может быть, не завтрашнего. Сначала компанию надо построить нормальную, сделать ее эффективной, а потом решать вопросы IPO и прочее", — добавил он.