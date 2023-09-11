ЯКУТСК, 11 сен — ПРАЙМ. Санкции на импорт российских алмазов, как и в случае с нефтью, не повлияют на объемы поставок, заявил глава Якутии Айсен Николаев РИА Новости в интервью на полях Восточного экономического форума. В Якутии добыли самый крупный за десять лет алмаз

Ранее сообщалось, что санкции стран G7, которые запретят импорт добываемых в РФ алмазов, вступят в силу в январе 2024 года.

Как считает Николаев, по поводу западных санкций не стоит упрощать, но и драматизировать не стоит.

"Это то же самое, что примерно сейчас происходит с нашей нефтью — на Западе ставят максимальную цену на российскую нефть, запрет на экспорт трубопроводного газа. Однако в конечном итоге через некоторое время, несмотря на сложности, которые возникают у наших компаний, мы видим, что объемы добычи и поставок нефти опять начинают расти… То же самое, если каким-то образом технологически санкции по алмазам смогут быть выстроены, а это гораздо сложнее, чем по нефти, то через некоторое время появятся пути обхода этих санкций. Все понимают, что та же российская нефть в западные страны сейчас поступает, то же самое будет и с алмазами На их месте никаких иллюзий бы не питал на этот счет", — сказал Николаев.