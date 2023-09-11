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Глава Якутии оценил влияние санкций на объемы поставок российских алмазов
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Санкции на импорт российских алмазов, как и в случае с нефтью, не повлияют на объемы поставок, заявил глава Якутии Айсен Николаев РИА Новости в интервью на полях Восточного... ПРАЙМ, 11.09.2023
бизнес, экономика, новости, россия, якутия, санкции против рф, алмазы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ЯКУТСК, 11 сен — ПРАЙМ. Санкции на импорт российских алмазов, как и в случае с нефтью, не повлияют на объемы поставок, заявил глава Якутии Айсен Николаев РИА Новости в интервью на полях Восточного экономического форума.
Ранее сообщалось, что санкции стран G7, которые запретят импорт добываемых в РФ алмазов, вступят в силу в январе 2024 года.
Как считает Николаев, по поводу западных санкций не стоит упрощать, но и драматизировать не стоит.
"Это то же самое, что примерно сейчас происходит с нашей нефтью — на Западе ставят максимальную цену на российскую нефть, запрет на экспорт трубопроводного газа. Однако в конечном итоге через некоторое время, несмотря на сложности, которые возникают у наших компаний, мы видим, что объемы добычи и поставок нефти опять начинают расти… То же самое, если каким-то образом технологически санкции по алмазам смогут быть выстроены, а это гораздо сложнее, чем по нефти, то через некоторое время появятся пути обхода этих санкций. Все понимают, что та же российская нефть в западные страны сейчас поступает, то же самое будет и с алмазами На их месте никаких иллюзий бы не питал на этот счет", — сказал Николаев.