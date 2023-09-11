2023-09-11T15:38:01+03:00
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Китай увеличил число российских экспортеров рыбной продукции
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Еще 12 российских рыбохозяйственных предприятий получили право на экспорт своей продукции в Китай, сообщает Россельхознадзор. "По результатам проводимой Россельхознадзором работы... ПРАЙМ, 11.09.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Еще 12 российских рыбохозяйственных предприятий получили право на экспорт своей продукции в Китай, сообщает Россельхознадзор.
"По результатам проводимой Россельхознадзором работы по открытию рынков зарубежных стран главное таможенное управление Китайской Народной Республики расширило список российских предприятий, одобренных для поставок продукции в Китай. Право на экспорт получили еще 12 предприятий/судов по производству, перемещению, хранению охлажденной и мороженой продукции водного промысла", — говорится в сообщении.
Служба отмечает, что всего сейчас в список российских предприятий и судов, имеющих право ввозить рыбопродукцию в Китай, включено 892 объекта.
Кроме того, десять новых российских объектов получили право на поставку в Китай живых товаров водного промысла. Всего в списке 176 таких объектов.
"Россельхознадзор продолжит работу по расширению перечня российских компаний для вывоза продуктов в КНР", — добавляет служба.