МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Еще 12 российских рыбохозяйственных предприятий получили право на экспорт своей продукции в Китай, сообщает Россельхознадзор. Глава ТПП оценил темпы освоения китайского рынка российским бизнесом

"По результатам проводимой Россельхознадзором работы по открытию рынков зарубежных стран главное таможенное управление Китайской Народной Республики расширило список российских предприятий, одобренных для поставок продукции в Китай. Право на экспорт получили еще 12 предприятий/судов по производству, перемещению, хранению охлажденной и мороженой продукции водного промысла", — говорится в сообщении.

Служба отмечает, что всего сейчас в список российских предприятий и судов, имеющих право ввозить рыбопродукцию в Китай, включено 892 объекта.

Кроме того, десять новых российских объектов получили право на поставку в Китай живых товаров водного промысла. Всего в списке 176 таких объектов.

"Россельхознадзор продолжит работу по расширению перечня российских компаний для вывоза продуктов в КНР", — добавляет служба.