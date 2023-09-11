МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Московская биржа ограничивает расчеты с расписками VK с 12 сентября, в связи с предстоящей конвертацией ценных бумаг в результате редомициляции эмитента, следует из сообщения торговой площадки. Рубль в начале недели растет на новостях с ВЭФ

"В соответствии с правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" и в связи с предстоящей конвертацией ценных бумаг в результате редомициляции эмитента, при подаче заявок на заключение сделок с глобальными депозитарными расписками, представляющими обыкновенные акции VK Company Limited, с 12 по 19 сентября 2023 года допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 19 сентября 2023 года (последний торговый день в "стакане Т+1" – 18 сентября", — говорится в сообщении.

"С 12 сентября 2023 года допустимыми являются коды расчетов, предусматривающие срок сделки РЕПО до 1 торгового дня включительно. 20 сентября 2023 года допустимыми кодами расчетов являются Т0 и Z0. С 21 сентября 2023 года нет допустимых кодов расчетов", — также сообщает биржа.

Ранее, в августе, акционеры и совет директоров VK приняли решение о редомициляции компании с Британских Виргинских островов в Россию. После государственной регистрации в России VK станет международной компанией публичным акционерным обществом "ВК" (МКПАО "ВК") c местом нахождения в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский Калининградской области.

Утверждены устав компании, который вступит в силу с момента ее государственной регистрации в качестве МКПАО, решения о выпуске обыкновенных акций и обыкновенных конвертируемых акций класса А, а также проспект ценных бумаг для целей редомициляции.