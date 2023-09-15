МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Крупнейшие зарубежные алмазодобывающие компании не смогут заменить "Алросу" на мировом рынке в случае введения эмбарго на российские алмазы от стран G7, сообщил РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов. Индийскую алмазную компанию внесли в список "спонсоров войны"

Ранее в пятницу агентство Рейтер, ссылаясь на бельгийского чиновника, сообщило, что страны G7 объявят о запрете на российские алмазы в течение следующих двух-трех недель. Бельгия, крупнейший центр торговли алмазами, ранее активно выступала против санкций в отношении российских алмазов.

"Алроса" весной 2022 года была включена в санкционные списки ЕС, США и Великобритании. Однако уже осенью 2022 года Евросоюз принял решение не включать ее в периметр очередного пакета санкций из-за лоббирования со стороны бельгийских дипломатов.

"Прежде всего, совершенно очевидно, что никто "Алросу" на мировом рынке заменить не сможет – De Beers, Diavik, Petra Diamonds или кто-то еще не смогут так быстро нарастить добычу алмазов. Одновременно эмбарго создаст большие проблемы Бельгии, входящей в число ключевых центров по огранке алмазов – запрет поставит под сомнение возможность продаж из нее бриллиантов членам "Большой семерки", — рассказал Хазанов.

По словам эксперта, запрет на российские алмазы приведет к нарушению налаженных за десятилетия логистических и производственных цепочек.

Он также предположил, что эмбарго на российские алмазы вызовет массовые увольнения работников гранильных фабрик Бельгии или отправки их в принудительный простой.

Кроме того, Хазанов предположил, что запрет на российские алмазы со стороны G7 приведет к увеличению их сбыта в Израиль, Индию, Китай, ОАЭ. Эксперт отметил индийское направление сбыта продукции "Алросы" в качестве ключевого, так как российские алмазы являются основным сырьем для индийских гранильных фабрик. "Для "Алросы" решение "Большой семерки" на полный запрет импорт алмазов из России будет, конечно же, неприятным решением, но не смертельным", — заключил он.

АК "Алроса" — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Объем продаж алмазов и бриллиантов в 2021 году достиг 4,169 миллиарда долларов.