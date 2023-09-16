Фридман: быть богатым россиянином в Британии считается преступлением
МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Российский бизнесмен Михаил Фридман заявил, что быть состоятельным россиянином в Великобритании, похоже, по умолчанию считается преступлением.
Ранее агентство Блумберг передавало, что британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) прекратило расследование предполагаемого обхода санкций в отношении российского бизнесмена Михаила Фридмана.
"Похоже, что быть состоятельным россиянином (в Великобритании) без исключений считается преступлением", — заявил Фридман в интервью британской газете Times.
Бизнесмен отметил, что в Великобритании он перестал ощущать спокойствие и стабильность.
"Я считаю, что санкции, введенные против меня и моих партнеров, несправедливы и неоправданны", — добавил Фридман.
Попавший под санкции миллиардер ранее назвал себя пленником в Лондоне, а также заявил, что у него практически нет денег. После попадания под санкции Фридман ушел из советов директоров Альфа-банка, X5 Group и Veon (владеет российским "Вымпелкомом"). В декабре прошлого года британское агентство сообщало, что правоохранительные органы страны задержали в Лондоне 58-летнего российского бизнесмена по обвинению в отмывании денег. Позднее NCA признало, что ордер на обыск дома Фридмана в декабре был получен незаконно.
https://1prime.ru/business/20230916/841763987.html