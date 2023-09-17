Врио главы ФТС Давыдов: нужно отдельное регулирование электронной торговли
ВЛАДИВОСТОК, 17 сен — ПРАЙМ. Электронную торговлю стоит отрегулировать особым образом, чтобы не смешивать ее с обычным торговым оборотом и товарами для личного пользования, работа в этом направлении российскими таможенниками в ЕЭК уже проведена — она находится на завершающем этапе, заявил в интервью РИА Новости временно исполняющий обязанности главы ведомства Руслан Давыдов рамках Восточного экономического форума.
"На самом деле, мы, наверное, лет пять уже или шесть на площадке Евразийской экономической комиссии ведем работу по нормативно-правовому регулированию электронной торговли. Моя позиция концептуальная состоит в том, что за последние годы на наших глазах сложился новый вид торговли. Электронная торговля – действительно новый вид торговли: товар пересекает таможенную границу, а человек – нет", — сказал он.
При этом, по словам Давыдова, на каком-то этапе это смешалось с понятием товаров для личного пользования, хотя в его понимании это не такие товары.
"Представляется необходимым отрегулировать особым образом электронную торговлю, чтобы не смешивать ее с обычным торговым оборотом, идущим в контейнерах, и товарами для личного пользования. В принципе, мы в ЕЭК эту работу уже провели. Она на завершающем этапе находится", — добавил он.
VIII Восточный экономический форум проходил 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru во вторник, 19 сентября, в 10.00 мск.
https://1prime.ru/business/20230917/841765990.html