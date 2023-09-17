ВЛАДИВОСТОК, 17 сен — ПРАЙМ. Электронную торговлю стоит отрегулировать особым образом, чтобы не смешивать ее с обычным торговым оборотом и товарами для личного пользования, работа в этом направлении российскими таможенниками в ЕЭК уже проведена — она находится на завершающем этапе, заявил в интервью РИА Новости временно исполняющий обязанности главы ведомства Руслан Давыдов рамках Восточного экономического форума. Исследование показало самого обсуждаемого онлайн-ретейлера в России

"На самом деле, мы, наверное, лет пять уже или шесть на площадке Евразийской экономической комиссии ведем работу по нормативно-правовому регулированию электронной торговли. Моя позиция концептуальная состоит в том, что за последние годы на наших глазах сложился новый вид торговли. Электронная торговля – действительно новый вид торговли: товар пересекает таможенную границу, а человек – нет", — сказал он.

При этом, по словам Давыдова, на каком-то этапе это смешалось с понятием товаров для личного пользования, хотя в его понимании это не такие товары.

"Представляется необходимым отрегулировать особым образом электронную торговлю, чтобы не смешивать ее с обычным торговым оборотом, идущим в контейнерах, и товарами для личного пользования. В принципе, мы в ЕЭК эту работу уже провели. Она на завершающем этапе находится", — добавил он.

VIII Восточный экономический форум проходил 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru во вторник, 19 сентября, в 10.00 мск.