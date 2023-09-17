МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Австралийский профсоюз Offshore Alliance заявил, что рабочие на трех заводах Chevron по производству сжиженного природного газа (СПГ) начали вторую 24-часовую забастовку, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя профсоюза. "Газпром" впервые направил свой СПГ по Севморпути

Первая забастовка работников предприятий Chevron по СПГ в Австралии — Gorgon и Wheatstone Downstream — началась 8 сентября после неудачных переговоров с компанией. При этом профсоюз сообщал, что работники могут уйти на двухнедельную забастовку с 14 сентября.

"Очередная 24-часовая забастовка началась на всех 3 предприятиях", — приводит агентство слова представителя.

Забастовка продлится до 08.00 понедельника по местному времени (03.00 понедельника мск). Собрания для принятия решения о дальнейших забастовках будут проводиться "дважды в день", сообщил представитель.

Профсоюз отметил, что намерен продлить забастовку еще на две недели, до середины октября.

Chevron заявила, что не будет комментировать забастовки и ее основное внимание будет уделено поддержанию безопасной и надежной работы в случае сбоев.

В понедельник агентство Блумберг сообщило, что Chevron намерена обратиться к Комиссии по трудовым отношениям (FWC) из-за ранее начавшихся забастовок. Отмечалось, что заявления будут поданы в отношении перерабатывающих предприятий Gorgon и Wheatstone, в дополнение к аналогичному запросу, поданному в отношении платформы Wheatstone. В Offshore Alliance при этом заявили о намерении оспорить заявление Chevron к регулирующему органу по поводу забастовок.

Представители FWC также сообщали агентству Рейтер о том, что следующее судебное заседание для рассмотрения спора между Chevron и профсоюзом состоится 22 сентября.

На продукцию Gorgon и Wheatstone приходится около 6% мировых поставок СПГ, отмечали аналитики ING. Произведенный на этих предприятиях СПГ предназначен на экспорт, прежде всего в Европу. Забастовки на предприятиях начались в пятницу. На этом фоне биржевые цены на газ в Европе в тот день поднимались максимально на 12%.