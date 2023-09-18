МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Chevron в понедельник заявила, что возобновила в полном объеме производство на своем охваченном забастовкой заводе СПГ Wheatstone в Западной Австралии. На прошлой неделе технический сбой, произошедший на этом заводе, привел к сокращению производства примерно на одну треть. На заводах Chevron в Австралии началась вторая забастовка, пишут СМИ

В минувшие выходные работники принадлежащих Chevron заводов СПГ Gorgon и Wheatstone, обеспечивающих около 5% мирового предложения СПГ, начали проводить 24-часовые забастовки, расширив свою протестную деятельность. В течение шести предыдущих дней на этих заводах имели место кратковременные простои и не выполнялись лишь некоторые производственные задачи.

"На фоне технического сбоя производство СПГ сократилось приблизительно до 80% от обычных объемов, однако загрузка судов продолжалась", — заявил представитель Chevron.

"Плановые поставки СПГ осуществлялись по графику. Газовые мощности, работающие на внутренний рынок, и внутренние поставки затронуты не были", — добавил он.

Кроме того, Chevron попросила Арбитражную комиссию по трудовым отношениям, вступающую в роли австралийского промышленного арбитра, вмешаться в продолжающийся спор по поводу оплаты и условий труда с целью прекратить забастовки. Комиссия проведет слушания по этому вопросу в пятницу.

Предполагалось, что забастовки на указанных предприятиях будут проходить до конца текущего месяца, однако профсоюзная коалиция Offshore Alliance в субботу предупредила, что собирается официально уведомить Chevron о продлении забастовочного периода.

Как сообщил в понедельник на условиях анонимности информированный представитель профсоюза, теперь работники планируют бастовать до середины октября.

По его словам, профсоюз направил Chevron соответствующее уведомление в воскресенье. Переговоры с участием посредника могут пройти в понедельник и вторник, добавил он.