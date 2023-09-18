МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Злоумышленники начали использовать поддельные аккаунты топ-менеджеров из российских компаний в Telegram, массовую атаку с использованием фейковых страниц на представителей крупного российского бизнеса и государственных организаций выявили специалисты Bi.Zone, сообщили РИА Новости в компании. В ВТБ рассказали о новых уловках мошенников

"Bi.Zone выявила массовые атаки на представителей крупного российского бизнеса и государственных организаций, в основе которых лежат методы социальной инженерии. Злоумышленники связываются с сотрудниками компаний, используя поддельные аккаунты в Telegram. Учетные записи содержат ФИО и фотографии топ-менеджеров", — рассказали в Bi.Zone.

Мошенник представляется генеральным директором организации, в которой работает потенциальная жертва — он обращается к собеседнику, используя имя и отчество.

Во время переписки "топ-менеджер" предупреждает о звонке из Министерства промышленности и торговли России. После этого он просит не говорить никому о разговоре, но отчитаться, как все пройдет. Далее собеседнику действительно поступает звонок с неизвестного номера — в ходе разговора злоумышленники могут запрашивать различную конфиденциальную информацию и вынуждать совершать финансовые операции в пользу мошенников.

"Злоумышленники продолжают совершенствовать методы социальной инженерии. В данной схеме мошенники используют доверие сотрудников к топ-менеджеру компании и страх столкнуться с последствиями отказа выполнить требования. Попыткам атак уже подверглись сотрудники государственных организаций и потребительского сегмента бизнеса. Однако атаки могут затронуть представителей и других отраслей, так как схема универсальна", — прокомментировал директор департамента анализа защищенности и противодействия мошенничеству Bi.Zone Евгений Волошин.

В компании напомнили о правилах цифровой гигиены: не доверять звонкам и сообщениям с незнакомых номеров, не разглашать важную информацию, не совершать действия, о которых просят. Иногда мошенники используют информацию о жертве, чтобы вызвать у нее доверие.