МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Магазины Tommy Hilfiger и Calvin Klein могут вновь открыться в России уже в этом году, но под новыми названиями, рассказал РИА Новости вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин. Эксперты рассказали, какие зарубежные бренды скоро выйдут на рынок России

Американская корпорация Phillips-Van Heusen Corporation (PVH), которая владеет этими брендами, вышла из российского бизнеса в середине августа — новым генеральным директором стал Денис Щукин.

Так, по словам Люлина, в московском ТЦ "Авиапарк" магазин Tommy Hilfiger уже работает, но без вывески. Эту информацию агентству подтвердил и другой источник на рынке. "Технически остальные магазины этого бренда также могут сделать ребрендинг и открыться уже в этом году. В ассортименте магазина основу будут составлять товары брендов Tommy Hilfiger, Calvin Klein, поскольку они включены в список параллельного импорта. Цены вряд ли значительно скорректируются, не больше чем на уровень инфляции", — заявил вице-президент СТЦ.

Он также уточнил, что речь идет про открытие отдельных магазинов, однако носить прежние названия, например, Tommy Hilfiger они не смогут.

"Первые открытия скорее всего будут делать в крупных ТЦ из первой пятерки, где бренд показывал наилучшие результаты. Тем более что вся аналитика у коллег есть. В дальнейшем открытия возможны в ТЦ "Колумбус", возможно в "Вегасах", — в свою очередь предположила руководитель направления новых брендов в СТЦ Наталия Кермедчиева.

В конце февраля 2022 года PVH на фоне спецоперации РФ на Украине приостановила работу сайтов электронной коммерции в России, а в начале марта объявила о закрытии магазинов и приостановке деятельности в России и Белоруссии.