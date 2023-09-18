МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Производитель бумаги и упаковочной тары Mondi заключил соглашение о продаже своего последнего и крупнейшего комбината в России, расположенного Республике Коми, за 80 миллиардов рублей, следует из пресс-релиза компании. VEON обозначила срок продажи российских активов

"Mondi объявляет о заключении соглашения о продаже своего последнего оставшегося предприятия в России, акционерного общества "Монди Сыктывкар", вместе с двумя аффилированными компаниями компании "Сезар Инвест" за 80 миллиардов рублей (около 775 миллионов евро по текущему курсу)", — говорится в сообщении.

Компания подтверждает, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ и правительственная подкомиссия по контролю за иностранными инвестициями одобрили продажу на условиях, согласованных между Mondi и "Сезар Инвест".

"Сезар Инвест" — дочерняя компания московской девелоперской компании Sezar Group.

В августе прошлого года Mondi заявляла, что продаёт этот комбинат за 95 миллиардов рублей инвесткомпании Augment. В декабре представитель Mondi подтвердил РИА Новости, что компания продолжает заниматься получением необходимых разрешений. Но в начале июня текущего года компания сообщила о выходе Augment Investments из соглашения в связи с отсутствием разрешения от правительства России.

Mondi Group — международный производитель упаковочной тары. В компании работает порядка 26 тысяч человек более чем в 30 странах. При этом на комбинате в Сыктывкаре было занято 4,5 тысячи человек — 17% всех сотрудников компании. Ключевые производства находятся в Центральной Европе, Северной Америке и Северной Африке. Компания предлагает более 100 видов продукции из бумаги и упаковочной тары.