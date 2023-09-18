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2023
https://1prime.ru/business/20230918/841771682.html
В "Илиме" рассказали о ходе продажи доли американской компании партнерам
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Продажа 50%-ной доли американской International Paper в группе "Илим" российским партнерам завершена, сообщает отечественная компания. "Сделка прошла все необходимые согласования... ПРАЙМ, 18.09.2023
бизнес, экономика, промышленность, новости, россия, продажа доли, группа "илим"
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Продажа 50%-ной доли американской International Paper в группе "Илим" российским партнерам завершена, сообщает отечественная компания.
"Сделка прошла все необходимые согласования и официально завершена. Покупателем 50% акций компании Ilim SA, принадлежавших International Paper (IP), выступило ООО "Илим Глобал Тимбер Рус", владельцами которого являются Захар Смушкин и Борис Зингаревич", — говорится в сообщении "Илим".
В конце января американская компания заявила о том, что продаёт свою долю в группе "Илим" российским партнерам за 484 миллиона долларов. Также стороны договорились о выкупе за 24 миллиона оставшихся 2,39% в еще одной связанной структуре.
The International Paper Company — крупнейшая в мире целлюлозно-бумажная компания со штаб-квартирой в Мемфисе, штат Теннесси.
Группа "Илим" — одна из ведущих компаний российской целлюлозно-бумажной промышленности. В состав группы входят, в частности, три целлюлозно-бумажных комбината (в Архангельской и Иркутской областях) и два гофрозавода (в Ленинградской и Московской областях).