МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Продажа 50%-ной доли американской International Paper в группе "Илим" российским партнерам завершена, сообщает отечественная компания. Правительство согласовало продажу International Paper доли в "Илим"

"Сделка прошла все необходимые согласования и официально завершена. Покупателем 50% акций компании Ilim SA, принадлежавших International Paper (IP), выступило ООО "Илим Глобал Тимбер Рус", владельцами которого являются Захар Смушкин и Борис Зингаревич", — говорится в сообщении "Илим".

В конце января американская компания заявила о том, что продаёт свою долю в группе "Илим" российским партнерам за 484 миллиона долларов. Также стороны договорились о выкупе за 24 миллиона оставшихся 2,39% в еще одной связанной структуре.

The International Paper Company — крупнейшая в мире целлюлозно-бумажная компания со штаб-квартирой в Мемфисе, штат Теннесси.

Группа "Илим" — одна из ведущих компаний российской целлюлозно-бумажной промышленности. В состав группы входят, в частности, три целлюлозно-бумажных комбината (в Архангельской и Иркутской областях) и два гофрозавода (в Ленинградской и Московской областях).