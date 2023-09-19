МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Сбербанка запретил компании New Stream Trading AG из группы "Новый поток" Дмитрия Мазурова инициировать судебное разбирательство в суде швейцарского кантона Цуг по иску о взыскании с крупнейшего российского банка около 422,4 миллиона долларов ущерба (более 40,8 миллиарда рублей по текущему курсу), следует из информации в картотеке арбитражных дел. Суд вынес приговор первому заместителю правления Газбанка

Суды трех инстанций в Западно-Сибирском округе в 2020-2021 годах взыскали со швейцарской New Stream Trading около 22,3 миллиарда рублей в пользу Сбербанка и около 16,2 миллиарда – в пользу компании СБК, подконтрольной банку. Судебные акты затем оставил в силе Верховный суд. Швейцарская компания выступала поручителем Антипинского НПЗ при получении им финансирования от банка. При этом суды отклонили встречные иски компании к Сбербанку, в котором она требовала признать свои поручительства незаконными.

New Stream Trading была создана для торговли продукцией Антипинского НПЗ. Последний, в свою очередь, являлся базовым активом группы "Новый поток", крупнейшего в России независимого от основных нефтяных компаний нефтепереработчика.

Впоследствии группа лишилась всех основных активов. В частности, Антипинский НПЗ в мае 2019 года был взыскан Сбербанком как залог по кредиту и сейчас принадлежит группе "УК Русэнергокапитал", контрольный пакет Афипского НПЗ приобрела структура группы "Сафмар", объединяющей активы с участием семьи Гуцериевых, а Марийский НПЗ перешел под контроль "Московского кредитного банка".

Мазуров был задержан в июле 2019 года и находится под стражей в рамках уголовного дела о мошенничестве, возбужденного по заявлению Сбербанка, крупнейшего кредитора "Нового потока".