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В Дубае впервые покажут новинку концерна "Калашников"
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Новинку концерна "Калашников" впервые покажут на оружейной выставке Dubai AirShow, сообщил во вторник журналистам генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев... ПРАЙМ, 19.09.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Новинку концерна "Калашников" впервые покажут на оружейной выставке Dubai AirShow, сообщил во вторник журналистам генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
"Многие представленные "Рособоронэкспортом" на мировом рынке образцы стрелкового оружия уже опробованы в реальных условиях и доработаны производителями с учетом обратной связи непосредственно с поля боя. Они максимально соответствуют требованиям современных боевых действий по тактико-техническим, эксплуатационным характеристикам и эргономике. При этом российские предприятия активно продолжают расширять линейку производимых образцов. Одну из новинок от концерна "Калашников" "Рособоронэкспорт" впервые покажет на выставке Dubai AirShow в ноябре 2023 года", — сказал он.