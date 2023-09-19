МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Новинку концерна "Калашников" впервые покажут на оружейной выставке Dubai AirShow, сообщил во вторник журналистам генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. Названо оружие, которое может все изменить. Но у США его нет

"Многие представленные "Рособоронэкспортом" на мировом рынке образцы стрелкового оружия уже опробованы в реальных условиях и доработаны производителями с учетом обратной связи непосредственно с поля боя. Они максимально соответствуют требованиям современных боевых действий по тактико-техническим, эксплуатационным характеристикам и эргономике. При этом российские предприятия активно продолжают расширять линейку производимых образцов. Одну из новинок от концерна "Калашников" "Рособоронэкспорт" впервые покажет на выставке Dubai AirShow в ноябре 2023 года", — сказал он.