МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в рамках иска ВТБ в отношении бывшей европейской "дочки" VTB Bank (Europe) наложил арест на ценные бумаги компании на сумму более 80,7 миллиона евро, сообщила пресс-служба банка. Суд запретил процесс в Швейцарии по иску New Stream к "Сберу"

Ранее ВТБ обратился в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о взыскании с VTB Bank (Europe) задолженности в 112,6 миллиона евро и заявлением о принятии обеспечительных мер.

"Суд удовлетворил заявление ВТБ о принятии обеспечительных мер в полном объеме и наложил арест на все ценные бумаги ВТБЕ (VTB Europe — ред.), в том числе находящиеся на счете депо ВТБЕ, открытом в депозитарии ВТБ. Стоимость ценных бумаг составляет более 80,7 миллиона евро", — говорится в сообщении.

Предметом данного иска является требование о взыскании задолженности по соглашению о прекращении взаимных прав и обязанностей по неисполненным сделкам, заключенным по генеральному соглашению ISDA (Международная ассоциация свопов и деривативов), пояснили в банке. VTB Europe до настоящего времени свои обязательства по данному соглашению не исполнил.

В апреле прошлого года после введения международных санкций в отношении ВТБ немецкий регулятор отстранил ВТБ от управления VTB Bank Europe. Затем годовое общее собрание акционеров европейской "дочки" ВТБ приняло решение о ликвидации банка с 1 апреля 2023 года. После введения процедуры ликвидации VTB Europe попытался вывести свои ценные бумаги со счета депо, открытого в депозитарии ВТБ, в том числе за рубеж, на общую сумму более 60 миллионов евро, сообщили в пресс-службе.

"Все вышеуказанные действия ВТБЕ, находящегося под контролем недружественного государства, нарушали интересы банка ВТБ как основного акционера ВТБЕ и Российской Федерации как крупнейшего акционера банка ВТБ. ВТБ удовлетворен вынесенным судебным актом и продолжит добиваться взыскания задолженности с ВТБЕ в полном объеме", — указали в ВТБ.