МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ПАО "Аэрофлот — Российские авиалинии", требующего взыскать более 175 миллионов рублей с банка "Финансовая корпорация "Открытие", следует из информации в картотеке арбитражных дел. "Аэрофлот" поделился планами по увеличению пассажиропотока

Исковое заявление поступило в суд 18 сентября, основания исковых требований и другие подробности пока не сообщаются. К рассмотрению иск на данный момент еще не принят.

"Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В прошлом году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы — 40,7 миллиона. Крупнейший акционер "Аэрофлота" — Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находится 25,03% обыкновенных акций.

Банк "Открытие" принадлежит ВТБ. Банк России, проводивший санацию "Открытия" с 2017 года, в прошлом декабре продал эту кредитную организацию ВТБ за 340 миллиардов рублей.