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"Аэрофлот" потребовал через суд взыскать средства с банка "Открытие"
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МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ПАО "Аэрофлот — Российские авиалинии", требующего взыскать более 175 миллионов рублей с банка "Финансовая... ПРАЙМ, 19.09.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ПАО "Аэрофлот — Российские авиалинии", требующего взыскать более 175 миллионов рублей с банка "Финансовая корпорация "Открытие", следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Исковое заявление поступило в суд 18 сентября, основания исковых требований и другие подробности пока не сообщаются. К рассмотрению иск на данный момент еще не принят.
"Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В прошлом году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы — 40,7 миллиона. Крупнейший акционер "Аэрофлота" — Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находится 25,03% обыкновенных акций.
Банк "Открытие" принадлежит ВТБ. Банк России, проводивший санацию "Открытия" с 2017 года, в прошлом декабре продал эту кредитную организацию ВТБ за 340 миллиардов рублей.