МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Директор Центра развития карьеры РАНХиГС Анна Евсюкова связала рекорд по количеству неоплачиваемых отпусков россиян в 2022 и начале 2023 года с попытками компаний экономить. В России оценили готовность работодателей сотрудничать со студентами

По данным газеты "Известия", ссылающейся на статью замдиректора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислава Капелюшникова, в прошлом и начале этого года каждый десятый гражданин России отдыхал за свой счет по инициативе работодателя, что является рекордом за последние 12 лет.

"В связи с тем, что мы находимся под санкциями, многие предприятия сейчас пытаются выжить и всячески экономят средства. Поэтому в ход идут перевод работников на полставки и отпуска за свой счет. Вместе с ними стараются устоять на плаву и сотрудники, которые предпочитают не менять место работы, из-за чего соглашаются на уступки работодателям. Это также говорит о наличии некой скрытой безработицы — люди не увольняются и не идут на поиски новых мест работы, предпочитая не рисковать и переждать период турбулентности на своём рабочем месте", — сказала Евсюкова РИА Новости.

При этом, по последним данным Росстата, безработица в России в июле в очередной раз обновила исторический минимум, сократившись до 3% — примерно 2,3 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда).