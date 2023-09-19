МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Министерство промышленности и торговли РФ не зафиксировало резкий рост цены на арматуру у производителей, сообщила РИА Новости пресс-служба министерства. Объем инвестиций в недвижимость России вырос на 75 процентов

По данным консалтингового агентства Metals & Mining Intelligence (MMI), на прошлой неделе цены вторичного рынка арматуры резко выросли: 4 сентября арматура А500С диаметром 12 миллиметров стоила 60,2 тысячи рублей за тонну, а 11 сентября ее стоимость составляла 65,3 тысячи рублей за тонну. Агентство прогнозирует дальнейший рост цен на такую продукцию. По информации MMI, дополнительным импульсом к росту цен на вторичном рынке стала информация об октябрьской цене на арматуру А500С диаметром 12 миллиметров, которая составит 72 тысячи рублей за тонну.

В ответ на запрос РИА Новости представители MMI пояснили, что на первичном рынке арматуры на прошлой неделе также наблюдалось повышение цен. Происходило оно в два этапа: сначала был объявлен рост цены на сентябрь — до 62,5 тысячи рублей за тонну (+4,5 тысячи рублей за тонну), впоследствии было анонсировано и повышение цен на октябрь — до 72 тысяч рублей за тонну (+9,5 тысячи рублей).

После первого повышения цены арматуры на первичном рынке трейдеры начали пересмотр предложенных ими цен, а к моменту второго объявления о повышении цены часть трейдеров перешла в "открытую позицию цены", убрав ранее предложенную цену. Таким образом, согласно MMI, на вторичном рынке арматуры ситуация находится в развитии, а котировки текущей недели по сделкам прошлой недели еще не отражают окончательную динамику рынка.

При этом в Минпромторге сообщили, что не фиксируют роста цен на первичном рынке. "Роста цен у производителей мы пока не фиксируем, в среднем ценник находится на уровне 55,5-56 тысячи рублей за тонну с учетом НДС. При этом напомним, что металлургическими компаниями заключены соглашения с металлотрейдерами о допустимой максимальной наценке на их металлопродукцию не более 7-12%, указанный рост укладывается в эти параметры", — говорится в сообщении министерства.

Там также отметили, что MMI осуществляет мониторинг цен на складах у трейдеров, которые, вероятно, могли немного повысить цены в связи сезонным спросом на продукцию.

Как сообщает газета "Коммерсант", 18 сентября Минпромторг провел совещание по поводу роста цен на арматуру. Источники издания также докладывают, что поводом для проведения совещания стали действия Промышленно-металлургического холдинга (ПМХ), контролирующего 65-70% рынка арматуры в Центральном регионе после приобретения сортовых заводов НЛМК. По данным газеты, покупатели арматуры направили письмо в министерство с жалобой на предупреждение о повышение цены на арматуру в сентябре. Представители ПМХ отказались комментировать ситуацию.