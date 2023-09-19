МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение в споре по заявлению конкурсного управляющего "Открытие Холдинга" Марии Булатовой, просившей признать недействительными десять сделок, совершенных за счет компании, и требовавшей взыскать в качестве возмещения вреда более 32,1 миллиарда рублей с иностранных компаний Lidiomo и Vestiga. Суд завершил миром спор "Лукойла" и "Открытие Холдинга"

Об этом говорится в сообщении Булатовой на Федресурсе, текст мирового соглашения не опубликован, его условия не уточняются. Соответствующее определение суда также пока не опубликовано.

Управляющий оспаривал шесть договоров цессии, заключенных в 2017 году (стороны в определении не указаны), соглашение о зачете между 100%-ной "дочкой" "Открытие Холдинга" – кипрской Otkritie Investments Cyprus Limited (OICL) – и Lidiomo, еще один договор цессии 2017 года между OICL и компанией Highway и два соглашения о замене стороны 2017 года (стороны не указаны). Булатова также просила применить последствия недействительности всех сделок.

В сообщении конкурсного управляющего на Федресурсе о подаче заявления уточнялось, что ею подано заявление "об оспаривании… сделок, совершенных за счет должника". Кроме того, в своем обращении в суд Булатова просила взыскать с Lidiomo в пользу "Открытие Холдинга" более 13,2 миллиарда рублей и с Vestiga – более 18,9 миллиарда "в возмещение вреда", как говорится в определении суда.

Компания под названием Lidiomo Ltd по состоянию на 2016 год была одним из акционеров крупного застройщика ПАО "Группа компаний ПИК" (более 11,5% акций).

Суд признал "Открытие Холдинг", бывшего основного акционера банка "Открытие", банкротом в июле 2022 года по собственному заявлению компании. Общая сумма требований, внесенных в реестр требований кредиторов, на тот момент превышала 920 миллиардов рублей. Основной кредитор – банк "Траст".